نورهان: دور خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان في ميزان حسناته - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة نورهان إن دور الفنان خالد الصاوي في فيلم "عمارة يعقوبيان"، الذي قدم فيه شخصية "حاتم رشيد" مثلي الجنس يحسب في ميزان حسناته.

وأضافت نورهان خلال لقائها مع برنامج "البخت"، الذي يعُرض على قناة "الشمس"، إن تقديم تلك الشخصية في الفترة الزمنية التي عرض وقتها الفيلم كان أمرا غريبا وتطلب شخصا جريئا للقيام به".

وتابعت :"المثلية أصبحت وباء في الوقت الحالي وكل منزل يناقشها. والأطفال والمراهقين والشباب، يتعرضون لهجمة شرسة من تلك الفكرة وتعميمها والتعامل معها".

وأكملت :"أنا شايفة إن الدور اللي قدمه الفنان العظيم خالد الصاوي كويس جدا، هل الدور كان متوظف دراميا، زي ما بنشوف في أفلام "نتفليكس"، علشان الناس تتقبل هذا الأمر في المجتمع، ولا هو كان الدور مدان واتعمل في السياق الدرامي".

وأكملت، :"أنا شايفة إنه بالعكس دور زي دا يتحسب له في ميزان حسناته، إنه بيوعي الناس".

فيلم "عمارة يعقوبيان" بطولة عادل إمام، ونور الشريف، وخالد الصاوي، وهند صبري، وسمية الخشاب، وإسعاد يونس، وخالد صالح، وأحمد بدير، وأحمد راتب، تأليف علاء الأسواني، وإخراج مروان حامد.