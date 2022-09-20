شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تتكفل بإعادة تأهيل "طريق الموت" بعد حادث وفاة جورج الراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الحزن يخيم على الوسط الفني اللبنانى، وذلك بعد وفاة الفنان اللبناني جورج الراسى، في حادث مأسوى على الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، حيث أكد عوض الرومى مدير أعمال الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، أنها تكفلت بتأهيل هذا الطريق، حتى مداخل مدينة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث ثبتت إشارات تحذيرية وأضواء لتجنب الحوادث في المناطق الخطرة.

وبحسب ما ذكره عوض الرومى خلال تصريحات لموقع "سكاى نيوز"، إنه الأربعاء سُيدشن الطريق حيث لقى الراسى حتفه من جراء اصطدام سيارته بالفاصل الإسمنتى، عند نقطة المصنع الحدودية فى البقاع.

وتابع الرومى، هذه المبادرة والتمويل لتأهيل الطريق جاء من مكتب ماجدة الرومى، وتحت إشراف فوج الهندسة فى الجيش اللبنانى، حيث تكفل مكتب ماجدة الرومى بتنفيذ الطريق منعا لتكرار الحوادث".



ماجدة الرومى

وتابع، "الأربعاء سيكون الطريق جاهز وآمن أمام الجميع بعد أن إعادة تأهيله، وضعت إنارة جديدة وإشارات على مسافة 200 متر لتحذير السائقين من الخطر، كما تم تثبيت عاكس الضوء واتخاذ كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير".

ومساء الاثنين، وجهت أسرة الراسى رسالة شكر للنجمة اللبنانية على إعادة تأهيل "طريق الموت"، ووجهت الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج رسالة الشكر لماجدة الرومي عبر حساباتها الإلكترونية، قالت فيها: "أنا وكل عائلة الراسي ألف تحية وشكرا لأختنا العزيزة والعزيزة ماجدة الرومي والجيش اللبناني. بدمك يا أخي صار طريق الموت طريق عبور".

وكان الفنان جورج الراسى، قد توفى صباح السبت 27 أغسطس، بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الامن العام