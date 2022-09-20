شكرا لقرائتكم خبر عن وودى آلن يوضح فى بيان حقيقة نيته اعتزال صناعة السينما بعد فيلمه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المخرج العالمى وودي آلن، عن تصريحاته بأنه ينوى عدم إنتاج المزيد من الأفلام وتخصيص المزيد من الوقت للكتابة، حيث قال فى بيان نشرته مجلة "Variety": "لم أقل أبدًا أننى سأتقاعد، ولم أقل إننى أكتب رواية أخرى".

وأضاف البيان "كان يفكر فى عدم صناعة الأفلام لأن صناعة الأفلام التي تذهب مباشرة أو بسرعة كبيرة إلى منصات البث ليست ممتعة للغاية بالنسبة له، لأنه عاشق كبير لتجربة السينما.. وحاليًا، ليس لديه أى نية للتقاعد وهو متحمس جدًا لوجوده فى باريس لتصوير فيلمه الجديد، والذي سيكون الفيلم الخمسين".



وودي آلن

جاء هذا التوضيح بعدما نشرت صحيفة La Vanguardia الإسبانية، تصريحات عن المخرج وودى آلن، تشير إلى أنه يعتزم التقاعد من صناعة الأفلام وتخصيص المزيد من الوقت للكتابة، وذلك أثناء تواجده فى أوروبا للعمل على فيلمه الخمسين، مع الإشارة إلى أن هذا الفيلم سيكون الأخير الذى سيتم عرضه فى باريس، بينما يجرى تصوير العمل السينمائى بالكامل بالفرنسية فى غضون أسبوعين، حسبما ورد فى تقرير لمجلة "Variety" الأمريكية.

ووصف آلن، فيلمه القادم بأنه مشابه لفيلم "Match Point" من حيث أنه سيكون مثيرًا ودراميًا وشريرًا جدًا أيضًا، وكتب ألن، مؤخرًا، مجموعته الخامسة من الأعمال الفكاهية، "Zero Gravity"، والتي سيتم نشرها فى 27 سبتمبر من قبل شركة Alianza فى إسبانيا، بينما ستنشر فى الولايات المتحدة بواسطة Arcade، أما التوزيع فسيتم بواسطة Simon & Schuster.

كان آلن يصور أعماله فى كثير من الأحيان فى أوروبا، حيث انخفض دعمه في الولايات المتحدة نظرًا لاتهامات الإساءة الموجهة إليه، وفي عام 2020، افتتح مهرجان سان سيباستيان السينمائى مع "مهرجان ريفكين"، الذى تم تصويره في مدينة سان سيباستيان، التى تعود علاقته بمهرجان عاصمة مقاطعة الباسك إلى عام 2004 عندما عرض لأول مرة "ميليندا وميليندا".