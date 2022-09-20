شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن سونيا جرجس بعد انتشار صورها مع محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتشار صور النجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي، مع سونيا جرجس التي حصلت على لقب ( miss elite ) عام 2020، خلال تواجده فى دبى، تساءل الكثير على مواقع السوشيال ميديا، من هي الفتاة التي ظهرت مع محمد صلاح، حيث اتجه محبى صلاح لمحركات البحث على موقع جوجل، ليبحثوا عن سونيا جرجس وأهم المعلومات عنها .

وخلال السطور التالية يستعرض ”الخليج 365” ابرز المعلومات عنها وهىى كالتالى :

اسمها (سونيا جرجس)، من مواليد القاهرة و لكنها تعيش في إيطاليا منذ وقت طويل، وحصلت على لقب " miss elite " في مصر وتعشق السفر والرحلات وتنشر صور بكثرة خلال رحلاتها، وانتقلت سونيا للعمل في دبي وأصبحت مديرة أحد الفنادق الشهيرة هناك، وألتقت صلاح مرتين، الصورة الأولى عام 2021 و الصورة الثانية خلال رحلته الأخيرة لدبى، وعلقت على الصورة :" من دواعى سرورى مقابلتك مرة أخرى"، كما تحرص سونيا على تشجيع محمد صلاح في الماتشات حيث نشرت صورة لها وهي ترتدى تيشيرت عليه صورة صلاح ومكتوب عليه " الملك" وتحمل في يدها علم مصر.



سونيا جرجس1



صورة جديدة لمحمد صلاح و سونيا جرجس



محمد صلاح و سونيا جرجس

وكان قد حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على رثاء الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" والتى توفيت قبل أيام.

وقال محمد صلاح، "اليوم، يقوم شعب بريطانيا العظمى والعالم بتكريم وتوديع جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي، إحياءً لذكرى تراثها وخدمتها التى لا تتزعزع، قلبى مع العائلة المالكة فى هذا اليوم التاريخي والعاطفي".