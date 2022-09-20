شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مسلسلات الفنان صلاح السعدنى قبل تكريمه فى مهرجان القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن تكريم واحد من أبرز نجوم الدراما فى مصر، خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى الذى ينطلق مساء غد الأربعاء، وهو الفنان القدير صلاح السعدنى الذى أمتعنا على مدار أكثر من 40 عامًا بأكثر من 200 عمل فنى ما بين السينما والدراما والمسرح، لكن كان النصيب الأكبر للدراما التى تربع على عرشها لسنوات طويلة، وقدم أشهر الأدوار التى ارتبطت بوجدان الجمهور.

وفى التقرير التالى نستعرض أبرز الأعمال الدرامية للفنان صلاح السعدنى..

القاصرات

"القاصرات" من إنتاج عام 2013، والذى سلط الضوء على زواج القاصرات وهى من العادات الخاطئة التى تحدث حتى الآن فى الصعيد، حيث جسد الفنان صلاح السعدني دور "عبد القوي الأدهم" الذي كان يبحث دائما عن إرضاء شهوته بالزواج من القاصرات، وسط استياء المحيطين به.

شارك فى بطولة المسلسل كل من: داليا البحيري، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، وغيرهم من الفنانين، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: سماح الحريري، وﺇﺧﺮاﺝ: مجدي أبو عميرة.

الأخوة الأعداء

المسلسل تم عرضه على الفضائيات 2012، وتناول بعض قضايا الفساد بمرحلة ما قبل الثورة من خلال إلقاء الضوء على حياة أحد رجال الأعمال ذوى النفوذ والسلطة وصلته برجال الدولة، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم، فتحى عبد الوهاب، وأحمد رزق، لقاء الخميسى، حجاج عبد العظيم، ياسر جلال، راندا البحيرى، عفاف شعيب، تأليف وتمثيل شريف حلمي، وإخراج محمد النقلى.

الباطنية

في عام 2019 قدم صلاح السعدني مسلسل الباطنية، وشاركه بطولته كل من: غادة عبد الرازق ولوسى وهياتم وحجاج عبد العظيم وريم البارودى، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلى.

وناقش المسلسل ظاهرة ترويج المخدرات فى الأحياء الشعبية وخاصة حى الباطنية، كما دارت أحداثه حول تاجر مخدرات يدعى (إبراهيم العقاد) يمتلك مغلقًا للخشب كستار لتجارة المخدرات.

عدى النهار

عدى النهار من إنتاج عام 2008، والذي تدور أحداثه في الستينيات، من خلال عائلة (الشعراوي باشا) الذي تحاول الثورة مصادرة أملاكه لتكوينها من خلال طرق غير مشروعة، ومحاولته الهرب من ذلك.

وشارك في بطولة المسلسل نيكول سابا، رزان مغربي، سمير صبري، طارق عبدالعزيز، عفاف شعيب، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

أرابيسك

كان من أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها صلاح السعدني على مدار تاريخة الفني، عام 1994، حيث يحكي المسلسل قصة حسن النعماني الذي يمتلك ورشة لصناعة الأرابيسك في حي شعبي، يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين في مشكلاتهم وأزماتهم، وهذا الشخص يسعى دائمًا بطبيعة شخصيته لحل مشاكل أهل الحي، مما يسبب له مشاكل بسبب تدخله في شئون الآخرين.

وشارك هدى سلطان، أبو بكر عزت، هالة صدقي، هشام سليم، سهير المرشدي، لطفي لبيب، كرم مطاوع، لوسي، حسن حسني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وﺇﺧﺮاﺝ: جمال عبد الحميد.



السعدني

ليالي الحلمية

على مدار 5 مواسم شارك الفنان صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية" بدور العمدة سليمان غانم، عمدة قرية ميت أبو غانم الذي توجّه للقاهرة للأخذ بثأر والده من عائلة البدري ثم استقر وتزوج نازك لفترة ثم عاش في القاهرة ودخل عالم الأعمال مع مرحلة الانفتاح الاقتصادي

وهو ملحمية درامية، صورت التاريخ المصري الحديث من عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينيات في عدّة أجزاء كان آخرها 1995، وشارك بها مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخرانى، صلاح السعدنى، صفية العمرى، حسن يوسف، ممدوح عبد العليم، سهير المرشدى، سيد عبد الكريم، آثار الحكيم، هشام سليم، لوسى، شريف منير، عبد العزيز مخيون، دلال عبد العزيز، سيد عزمى، انعام سالوسة، عبلة كامل، حنان شوقى، سمية الألفى، عادل أمين، يسرى مصطفى وآخرين، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

عمارة يعقوبيان

المسلسل من إنتاج عام 2007، ويقوم ببطولته كل من: صلاح السعدنى، لبنى عبد العزيز، عزت أبو عوف، وهو من تأليف علاء الأسوانى وإخراج أحمد صقر.

حيث تدور أحداث المسلسل داخل عمارة يعقوبيان، وقصص مختلفة لقاطني العمارة، وتسليط الضوء على أشكال مختلفة من الشخصيات الموجودة في المجتمع.