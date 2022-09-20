"جددنا التعاقد بهذا المقابل".. أوس أوس يحتفل بـ عيد زواجه بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد أسامة، الشهير بـ أوس أوس بعيد زواجه السادس.

ونشر أوس أوس صورًا تجمعه بزوجته من الاحتفال، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق أوس أوس على الصور، :"الحمد لله تم تجديد التعاقد مع زوجتي للموسم السادس ولمدة 100 موسم يارب، مقابل مليون حب ومودة واحترام، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا".

يذكر أن أوس أوس شارك في مسلسل "الفرح فرحنا"، بطولة ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.

كما شارك في مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، بطولة بيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، ومن إخراج سامح بسيوني.

ويشارك أوس أوس في فيلم "مستر إكس"، بطولة الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.