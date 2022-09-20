وفاء عامر تكشف عن صديقتها "الأنتيم" داخل الوسط الفني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة وفاء عامر، إن لديها عدد كبير من الصديقات التي من الممكن أن تقول عليهن "أنتيم" من داخل الوسط الفني، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

وتابعت "لا فيه ناس كتير، هنسى ناس، فيه نجوم كبار آخرهم وهتنوب عنهم بالسؤال، الأستاذة الكبيرة العظيمة نبيلة عبيد، بلبلة زي ما بتحب إننا نناديها، صديقتنا وأختنا واللي بنتعلم منها الذوق والأدب والأخلاق".

جدير بالذكر أن وفاء عامر شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بثلاثة أعمال، هي: راجعين يا هوى مع الفنان خالد النبوي، والفنانة أنوشكا، بيت الشدة مع الفنان أحمد وفيق، وجزيرة غمام مع الفنان طارق لطفي والفنان رياض الخولي والفنانة مي عز الدين.