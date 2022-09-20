شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى يتلقى العزاء فى زوجته اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الفنان خالد زكى، اليوم، العزاء فى زوجته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب، حيث توفيت زوجته فجر أول أمس الأحد، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال زكى: إن زوجته توفيت بالمشتشفى بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.

يذكر أن صفحات السويشيال ميديا تحولت إلى صفحات تعازى منذ إعلان خبر وفاة زوجة الفنان خالد زكى، وحرص العديد من الشخصيات العامة والنجوم تقديم التعازى للفنان خالد زكي ومواساته على رحيل زوجته، خاصة بعد ظهوره متأثرا أثناء تشيع الجنازة، ومن النجمات اللاتى كانا تربطهن علاقة صداقة بالراحلة النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندية، حيث نشرت كل واحدة منهن صورة تجمعهما مع الراحلة مصحوبة بنعى بكلمات مؤثرة تدل على مدى حبهما لها.

وكتب الفنانة نبيلة عبيد: "أتقدم للفنان القدير والزميل خالد زكى وعائلته بخالص العزاء فى وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته السيدة زيزى، اللهم ارحمها وادخلها جناتك بغير حساب وألهم أهلها الصبر والسلوان، أمين يا رب العالمين.

ىكما كتبت الفنانة نادية الجندى: "خالص التعازى للنجم الكبير والصديق العزيز خالد زكى في وفاة زوجته زيزى الجميلة الطيبة كنت بحبها أوى ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته وربنا يصبره هو وأولاده دينا وتامر".