كيف احتفل ماجد المصري بعودة آدم وداليدا للدراسة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعودة ابنيه "آدم وداليدا" إلى الدراسة.

ونشر ماجد، صورة مع ابنيه بأول يوم دراسي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبايب قلبي وبداية عام دراسي.. يا رب يديني العمر وأشوفكم من أحسن الناس".

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، قرر في وقت سابق تأجيل بدء الدراسة في مصر، على أن تكون 1 أكتوبر بداية العام الدراسي الجديد و18 سبتمبر للمدارس الدولية.

ماجد المصري كان متزوجا من السيدة منى إش إش وأنجب منها ولد وبنت "أحمد وماهيتاب"، وعقب انفصاله عنها، تزوج من السيدة رانيا أبو النصر.

من ناحية أخرى، شارك ماجد المصري في مسلسل "توبة" رمضان 2022، دارت أحداث العمل في منطقة شعبية مصرية عتيقة بمدينة بورسعيد الساحلية، ويعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبدالتواب "توبة" وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد "توبة" لينغص عليه صفو حياته.

"توبة" بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.