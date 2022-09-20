شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد على الهلباوى يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المنشد على الهلباوى غدًا الأربعاء حفلاً في ساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر لمدة ساعتين، ومن المقرر أن يقدم على الهلباوى عددًا من الأغنيات التى يتفاعل معها الجمهور، مثل "مرسال لحبيبى" و"مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، وغيرهم.

يذكر أن المطرب والمبتهل علي الهلباوي أقام حفلاً مؤخرًا على مسرح أوبرا الاسكندرية هو وفرقته وقدم فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات الصوفية وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

كما أحيا علي الهلباوي حفلاً في شهر مايو الماضي هو وفرقته وقدم فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات الصوفية ومنها "قل للمليحة" و"نسيم الوصل" و"مرسال لحبيبتى"، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.