شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى من فيلم المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج The Fabelmans والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Universal pictures عن أول فيديو ترويجى للفيلم الجديد The Fabelmans، وكشف الفيديو عن معلومات ولقطات تشويقية ومبدئية من العمل الذى من المقرر طرحه يوم 23 نوفمبر المقبل بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وكان قد انضم الممثل والمخرج العالمى ديفيد لينش لـ دور جديد في أحدث أفلام المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، في فيلمه الجديد The Fabelmans، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم يكشف أي تفاصيل حول دور لينش الجديد.

على أن يكون فيلم The Fabelmans هى المرة الأولى التي يتعاون فيها سبيلبرج ولينش، على الرغم من ظهور كلا المخرجين في هوليوود في نفس الوقت تقريبًا في السبعينيات.

وكانت قد أعلنت شركتا Universal و Amblin بدء العمل على فيلم عن حياة المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، الذى سيطرح تحت اسم The Fablemans، وسيقوم سبيلبرج بإخراج العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

يدور الفيلم بشكل مباشر حول سنوات تكوين سبيلبرج وعلاقته بوالديه، ويقوم ببطولة العمل كل من ميشيل ويليامز وسيث روجن وبول دانو وجابرييل لابيل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، ستلعب ويليامز دور شخصية مستوحاة من والدة سبيلبرج الحقيقة، وسيلعب دانو دور والده، على ان يلعب روجن دور عمه.

كما شارك المخرج الشهير سبيلبرج في كتابة السيناريو إلى جانب توني كوشنر، على أن يقوم كل من سبيلبرج وكوشنر وكريستي ماكوسكو كريجر بالإنتاج.

فيلم الجديد من بطولة كل من ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جابرييل لابيل، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش.