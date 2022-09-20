شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد مجدى وهبة.. اشتهر بأدوار الشر وشارك فى الأعمال الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل مجدى وهبة، حيث إنه من مواليد 20 سبتمبر، والذى قدم العديد من الأعمال في مشواره الفني، كان من أهمها دوره فى فيلم حنفى الأبهة حينما لعب دور "خيرى" زعيم العصابة الذي يواجه حنفى الأبهة تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1967، وفى 1968 حصل على ليسانس آداب قسم علم نفس.

وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، تميز بأدوار الشر فى عدد من أعماله الفنية، شارك فى الأعمال السينمائية بـ70 فيلمًا، من أبرزها "حنفى الأبهة"، "الوحل"، "ثرثرة فوق النيل"، "بذور الشيطان"، "ضربة شمس"، أما بالنسبة للأعمال الدرامية شارك بـ "الكعبة المشرفة"، و"عطش السنين "رقيب لا ينام"، "هند والدكتور نعمان" عمرو بن العاص، "هاربات من الماضى"، وشارك أيضا فى مسرحيات "تزوير فى أوراق عاطفية"، "الخوافين"، "وش السعد".

مجدى وهبة الذي يمتلك مسيرة فنية مميزة تصلح لأن تكون عملا فنيا لما بها من أحداث كثيرة سبق وارتبط أيضاً بقضية شهيرة تمثلت فى القبض عليه جراء حيازته قطعة من المخدرات معها 5 جرامات أفيون و15 جرام بودرة، ورغم ذلك إلا أنه وعقب سجنه لمدة 70 يوما حكم عليه بالبراءة ونفى تماماً اتجاره فى المخدرات، ولكنه لم ينف تعاطيها قبل أن يتوفى فجأة وهو فى سن صغيرة، حيث لم يكن أتم الـ50 عاما من عمره بعد، ولكنه ترك وراءه مسيرة فنية هائلة منوعة .