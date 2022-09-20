شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Woman King يحصد 19 مليون دولار إيرادات فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم التاريخ والدراما The Woman King إيرادات وصلت إلى 19 مليون دولار منذ طرح العمل يوم 16 سبتمبر الجارى، بـ دور العرض الأمريكية، التي وصل عددها إلى 3765 دار عرض أمريكية، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و 15 دقيقة.

يدور فيلم The Woman King حول القصة الرائعة لـ Agojie ، وهي وحدة المحاربين المؤلفة من الإناث الذين قاموا بحماية مملكة داهومي الأفريقية في القرن التاسع عشر بالمهارة والشراسة التي لم يشهدها العالم على الإطلاق، الفيلم الجديد مستوحى من أحداث حقيقية، حيث تتابع The Woman King الرحلة الملحمية العاطفية للجنرال نانسكا وهي تدرب الجيل القادم من المجندين وتجهزهم للمعركة ضد عدو مصمم على تدمير أسلوب حياتهم، ولكنها في خلال ذلك تؤكد لهم أن بعض الاشياء تستحق القتال لأجلها.

فيلم The Woman King من إخراج جينا برينس-بيثوود، وتأليف دانا ستيفنز، وماريا بيلو، ومن بطولة فيولا ديفيس، ثوسو مبيدو، لاشانا لينش، شيلا اتيم، جون بوييجا، البطل فينيس تيفين، جيمي أودكويا، ماسالي بادوزا، جايمي لوسون.