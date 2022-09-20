شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: إحنا 5 بنات إخوات والفنانة اللى أطلقت شائعة إن آيتن بنتى طلعتلها لسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة وفاء عامر، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت وفاء عامر عن حياتها الخاصة وعلاقتها بوالدتها وأخواتها البنات قائلة: "أنا كبيرة العيلة والعمدة بتاعة البيت، ومليش أخ ولد وكل إخواتى بنات وأنا الكبيرة كان لازم أكون الست والراجل".

وتابعت وفاء عامر: "احنا 5 بنات أنا أكبرهم ثم نجلاء وهالة وداليا والأخيرة أيتن، ووالدتى بنتى الكبيرة، وبعتبرهم كلهم ولادى؛ لأن المسؤولية كانت عليا منذ كنت صغيرة، ووالدى عودنى أذاكرلهم وأعملهم كل حاجة".

وأضافت وفاء عامر: "مزعلتش لما قالوا إشاعة أن أيتن عامر تبقى بنتى، لأنى لو كنت اتجوزت صغيرة كان زمان عندى زيها وأخبى ده ليه، و اللى اطلق الاشاعة دى ربنا يسامحها فنانة زميله، و انا كنت قبل كده لمحت عنها بحروف اسمها، و كنت أظنها صديقة لكن طلعت غير كده، وأنا مش عارفة هى عملت كده ليه لحد الان، و انا لما عرفت طلعتلها لسانى وسيبت لها المكان خالص وعزلت، والغلطة غلطتى انى بدى ناس ثقتى وهما مش أهل ليها".