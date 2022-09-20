شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: معرفش إزاى اتسرب مشهدى مع محمد رمضان.. وأنا ودرة اتصالحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة وفاء عامر، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت وفاء عامر عن المشهد المسرب لها الذى جمعها مع النجم محمد رمضان من مسلسل "نسر الصعيد"، قائلة: "أستطيع أن أقول لا وبعنف ضد أى حاجة ضد مبادئي، وأنا منذ 15 عاما أدواري متغيرة بشكل كبير".

وعن المشهد كشفت وفاء عامر أنها قامت بتمثيله في الساعة السادسة صباحا وقرأت سيناريو المشهد بسرعة، وهو مشهد مضاف، ولا أعرف كيف تم تسريبه.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس"، فور الانتهاء من تصوير المشهد وأنا في سيارتي قمت بترك رسالة إلى الأستاذ جمال العدل، وكان نايم وفور استيقاظه قال لي سأشاهد المشهد ولو هناك اي ملاحظات او اخلال بالسياق الدرامي ساحذفه.

وتابعت وفاء عامر: "بالفعل تم حذف المشهد ولا أعرف حتى الآن كيف تم تسريبه، ووقت تصوير المشهد لم أفهم المقصود من الكلمة التي قيلت، ولا أحب أن أسمعها أو يتم تفسيرها مرة أخرى".

وعن خلافها مع الفنانة درة بسبب وضع الأسماء على تتر مسلسل "نسر الصعيد" قالت: "أنا لا أدخل في خلاف مع أحد بالعكس درة قدمت أداء متميزا مؤخرا في حلقات زي القمر، وأنا كنت أري أن لي تاريخا فنيا أكبر منها، وهي كانت قد مضت ووافقت على المشاركة في العمل قبلي، والعمل كان فرصة لي ولها على مسار البطولة، واتصالحنا بعد ذلك، والأمر برمته اختلاف في وجهات النظر، وبنتقابل ومفيش أي مشاكل بينا".