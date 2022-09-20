شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد فاضل: حملة "أخلاقنا الجميلة" للمتحدة بمثابة إعادة الأمور لوضعها الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد فاضل معلقا على حملة "أخلاقنا الجميلة" التي أطلقتها المتحدة للخدمات الإعلامية، تلك المباردة بمثابة إعادة الأمور لوضعها الصحيح، ففي بعض السنوات الأخيرة ونتيجة للتغيرات ولكثرة المهام على المسئولين في إعادة بناء الدولة من نواح كثيرة، فخلال ذلك الزحام أصبح دور الإعلام في بناء المجتمع تائهًا نوعًا ما، ففكرة أن تقوم الشركة المتحدة بهذه المبادرة فإن ذلك يعد أمرا رائعا بكل المقاييس.

وأشار المخرج محمد فاضل إلى أن الفن هو الوحيد الذي سيستطيع أن يحقق تلك الحملة، سواء الدراما أو الغناء أو البرامج وأسرع ما يصل للناس هو الدراما، فمن أكثر الجمل التي تسعدني "إحنا أتربينا على مسلسلاتكم"، وهذه الجملة أسمعها من الكبار ومن الشباب فحتى الشباب الذين لم يعاصروا أعمالنا تابعوها من خلال السوشيال ميديا ولن أتكلم عن العمل الفني، ولكني أقصد تأثير هذا العمل على أخلاقيات المجتمع والشباب.

وتابع: لاشك أن هناك مسلسلات عظيمة في الوقت الحالي ولكنها قليلة فالفن الحقيقي أن تقدم للناس ماتريد بشكل فني جذاب ، فأرجو أن تترجم تلك الحملة في أعمال درامية وغنائية لأنهم يعيشون علي مر العصور مثل أغنية "صورة" وأغنية "المسئولية" فنحن نريد المزيد من ذلك، ونريد ترجمة الأحداث العظيمة التي تقوم بها الدولة مثل مشروع الطرق والكباري وكذلك حياة كريمة في الأعمال الدرامية والغنائية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف تأكيد الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.