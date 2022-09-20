شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: بدايتي كانت في إعلان لتحديد النسل مع الفنانة كريمة مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة وفاء عامر، ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وعبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بتواجدها ببرنامج "واحد من الناس"، قائلة: "أنا من أشد المعجبين بفقرات البرنامج مبدية تأثرها وبكاءها في بعض الحلقات، ومحتوى البرنامج نحتاجه في حياتنا لأنه يعلم الناس ترسيخ القيم، ويعلمهم عدم جمود المشاعر، ويحرك فينا الإنسانيات التى ننساها.

وقالت الفنانة وفاء عامر، إن بداية ظهورها كان مع إعلان عن تحديد النسل مع ماما كريمة مختار وكانوا محتاجين وجه جديد غير معروف حتى يتحدث عن مشكلة كثرة الانجاب والزحام.

وأضافت وفاء عامر، إنها خريجة كلية آداب قسم لغة عربية، وعلاقتها مع اللغة العربية جيدة وكانت تذاكر لابنها إلى أن وصل الصف السادس الابتدائى، ومع دخول ابنها مرحلة الرجولة طلب منها التوقف عن التدريس له.

وتابعت وفاء عامر، قدمت أدوارا باللغة العربية زى دور العباسة فى قطاع الإنتاج، وكنت هشتغل مع الأستاذ حسام الدين مصطفى لكن لم يحالفني التوفيق فى هذا.