شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد عن حملة "أخلاقنا الجميلة": شكرا للمتحدة والدراما قادرة على تغير الأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة فردوس عبد الحميد على الحملة التي أطلقتها المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة "أخلاقنا الجميلة"، حيث قالت: سعيدة جدا بتلك المبادرة، وتبني المتحدة لها لانتباهها للخطر الذي من الممكن أن يدمر الأجيال القادمة، والشيء الوحيد الذي يستطيع أن يغير الأخلاق والقيم هي الدراما، تلك الدراما المصرية الاجتماعية التي تتبني موضوعات عن حياتنا اليومية ويقوموا بتسريب الأخلاقيات والقيم فيها وهذا ما قمنا في جيلنا، حيث تربي علي أيدينا أجيال كثيرة علي الأخلاقيات من الدراما.

وأضافت فردوس: فكل جيلنا كان هدفه واحد أن تبني أجيال تتناسب مع مصر العظيمة، ولكن خلال الخمسة عشر الماضية حدثت هزة في المجتمع، وأعتقد أنه كان هناك تعمد لذلك كي يفقد الشعب المصري قيمه وأخلاقه، لذلك تلك الحملة قد جاءت في وقتها وأتمنى أن يستعينوا بكتاب لديهم خبرة فهناك كتاب من جيلنا عظماء وكذلك مخرجين يستطيعون تقديم ذلك بكل سهولة، وفي النهاية أشكر المتحدة علي تلك البادرة.

وكانت قد أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.