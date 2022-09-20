شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد عن حملة "أخلاقنا الجميلة": شكرا للمتحدة والدراما قادرة على تغير الأخلاق والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت فردوس: فكل جيلنا كان هدفه واحد أن تبني أجيال تتناسب مع مصر العظيمة، ولكن خلال الخمسة عشر الماضية حدثت هزة في المجتمع، وأعتقد أنه كان هناك تعمد لذلك كي يفقد الشعب المصري قيمه وأخلاقه، لذلك تلك الحملة قد جاءت في وقتها وأتمنى أن يستعينوا بكتاب لديهم خبرة فهناك كتاب من جيلنا عظماء وكذلك مخرجين يستطيعون تقديم ذلك بكل سهولة، وفي النهاية أشكر المتحدة علي تلك البادرة.
وكانت قد أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.
الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.