شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يعيش نشاطًا سينمائيًا وينتظر أخى فوق الشجرة ورمسيس باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان حمدى الميرغنى حالة من النشاط الفني السينمائى، حيث يعرض له حاليًا فيلم "خطة مازنجر" مع الفنانة ياسمين رئيس، وعدد من الفنانين، منهم محمود حافظ، وبيومى فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، إخراج رامى رزق الله .

كما انتهى المرغنى مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم "اخى فوق الشجرة"، بطولة الفنان رامز جلال، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كلا من نسرين طافش، تارا عماد، ويزو، ومحمد ثروت، إخراج محمود كريم.





ويصور أيضًا مشاهده في فيلم "رمسيس باريس" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والمقرر الانتهاء من تصويره مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، ويشارك في بطولته محمود حافظ، وبيومى فؤاد، وأوس أوس، وأخرون، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

كما يصور حاليًا دوره في فيلم " وش في وش" بطولة النجمين محمد ممدوح "تايسون"، وأمينة خليل، من إخراج وليد الحلفاوى، ومن المقرر أن ينتهى المرغنى من تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة .

كما شارك المرغنى كضيف شرف في فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، الذى يعرض حالياً في السينمات، وحقق إيرادات كبيرة على مستوى الوطن العربى، وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، وتميم عبدة، وهدى المفتى، وأخرون، إخراج تامر حسنى .