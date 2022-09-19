شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يجسد دور شقيق وفاء عامر فى مسلسل "العيلة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد ثروت في بطولة مسلسل "العيلة دى" مع النجمة وفاء عامر والذى انطلق تصويره الأسبوع الكاضى للعرض في الموسم الشتوى، ويجسد ثروت خلال أحداث العمل شخصية شقيق وفاء عامر وخال الأبناء في العائلة التي تدور حولها الأحداث والمكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان الذى يعمل دكتور صيدلى، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين.

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة ويتم من خلال تلك الأسرة عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

ويصور محمد ثروت حالياً فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، كما ينتظر عرض فيلم "أخى فوق الشجرة" وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، و تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويعرض لمحمد ثروت حالياً فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.