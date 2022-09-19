شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى أولى حفلاتهم فى أمريكا بمدينة نيويورك 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كايروكى، لإحياء عدة حفلات في جولة غنائية بأمريكا، حيث يحيون أولى حفلاتهم في مدينة نيويورك يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وأحيا فريق كايروكى عدة حفلات غنائية في مصر، وتفاعل الجمهور مع أغنياتهم، حيث قدموا خلال حفلاتهم العديد من الأغاني المعروفة له، منها: "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"يا أبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، ساموراي"، "والباقي لبان"، وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "اثبت مكانك".

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، حيث بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التى يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية".