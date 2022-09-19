بعد انتقادها.. سماح أنور: "الناس بتهري عالفاضي وكله تأويل ونصب" (تسجيل صوتي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ردت الفنانة سماح أنور عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، على الانتقادات التي وجهت إليها بعد تصريحها بأنها لا تشرب المياه في صورتها الأصلية منذ 17 عاما.

ونشرت سماح تسجيل صوتي وبعده المقطع الخاص بما قالته عن شرب المياه في البرنامج، وعلقت "الميه وسماح أنور ردي بقي على كل اللي اتقال"، وقالت في التسجيل "مسائكم فل وقشطة وعسل، لما أنا طلعت ضيفة في برنامج ياسمين عز وسألتني بتشربي ماية ولا لأ، قلت بقالي فترة طويلة 17 سنة مشربتش وحكيت ليه، لقيت صحفيين كتير بيكلموني بيقولولي الدنيا مقلوبة والدكاترة بيردوا عليكي، وأصحابي بعتولي دكاترة مهمين ردا على سماح أنور،وأنا مش بشتغل في حاجة تخص الماية والطب ولا حاجة تخليني كلامي مؤثر لهذه الدرجة علميا".

وأوضحت "انا في حوار كفنانة وبتكلم عن تجربتي الشخصية مع الماية وقلت في الحوار إن الدكاترة هما اللي صح، واللي بقوله ده يخصني أنا نفع معايا أنا، مقلتش للناس متشربوش ماية وإلا يبقى كلام مجانين وابقى ست مجنونة، وجايبة الحوار عشان تسمعوه لكل من يهمه الأمر، لما تلاقوا حاجة حد بيقول عكس الحقيقة يا ريت يشير الفيديو ده عشان تعرفوا ان الناس بتهري في الفاضي وعلى الفاضي وياريت بحقيقي إلا كله تأويل ونصب".

وحلت الفنانة سماح أنور ضيفة على برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، وقالت: "بشرب مشروب غازي زيرو ونسكافيه وبسكر عادي وكل حاجة، الماية لازم ميبقالهاش لا طعم ولا ريحة، دي مواصفات الماية اللي بتنفع، الماية كلها لها طعم وريحة لما باخد بق منها جسمي بيتضايق على طول، مش لازم بس نشربها ببوقنا احنا ممكن ناكلها، الماية اللي في الهواء جلدك بيشربها كل مسامنا بتشرب طول الوقت، كل اللي شربوا ماية طول الوقت عيوا ده مش طبيعي، الطبيعي جسمي عايز حاجة ادهاله من غير ما أجبره على حاجة لانه هيرقدني على طول أو على المدى البعيد".

وتابعت "الدكاترة هيختلفوا معايا وانا موافقة عليهم اكتر من كلامي، لإن أنا مش متخصصة، بتكلم عن النظام بتاعي أنا بس مش بقول متشربوش ماية، ابقى مجنونة على طول، أنا عن نفسي بقالي 17 سنة مشربتش ماية خالص".