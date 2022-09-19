نور إيهاب تخفي اسم خطيبها.. وتؤكد: من نفس المجال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أخفت الفنانة الشابة نور إيهاب عن اسم خطيبها، واكتفت بالإشارة إلى أنه يعمل داخل الوسط الفني.

وقالت نور إيهاب، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، المعروض عبر شاشة قناة dmc "أعيش قصة حب مع شاب داخل الوسط الفني، وأكثر ما جذبني هو شخصيته حنينة جدا، وتفهمه لطبيعة عملي ومواعيدها الشاقة".

وأضافت: "مش أي حد بيتقبل ظروف الممثلة، وأن بيكون علاقات كتيرة، وبتتعرف على ناس كتير، وهو متفهم دا".

وتابعت: "خطيبي من نفس المجال".

يذكر أن أخر أعمال نور إيهاب مسلسل "أعمل إيه"، بطولة صابرين، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، ندى بسيوني، من تأليف محمد الحناوي.

كما شاركت نور في فيلم "11.11"، بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي، نور إيهاب، تأليف ياسر عبدالباسط، كريم أبو زيد.