هيفاء وهبي تخضع لجلسة تصوير جديدة..والجمهور: "ما أجملك"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرا في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن سبب سعادتك".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "جميلة وجذابة وأنيقة بشكل غير عادي"، "جميلة"، "يا فنانة إيه الجمال ده"، "ما أجملك"، "حب كل حياتي"، "حضورك مبهر للغاية".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن، هيفاء وهبي طرحت كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.