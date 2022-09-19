"اعملي عملية واقلبي راجل".. وفاء السيد تكشف عن موقف جمعها بفنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لفت ظهور الفنانة الكوميدية وفاء السيد أنظار الجمهور، الذين عبروا عن حبهم لها وللأدوار التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.

وجاءت تعليقات الجمهور على لقائها الذي عُرض أمس ضمن برنامج بنت البلد على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى: "فنانة جميلة ومحترمة وكوميدية جدا يا استاذة وفاء"، "حرام والله هي إنسانة جميلة ومحترمة"، "عسولة خالص ربنا يسعدك"، "احلوت على فكرة".

وقالت الفنانة وفاء السيد إنها تعرضت لموقف محرج جمعها بإحدى الفنانات وفضّلت عدم ذكر اسمها، وحكت "أول ما بدأت، زميلة فنانة قالتلي على فيلم رشحتني كتر خيرها فيه، الدور جميل لناس وأنا مش ضد ناس تعمل أدوار فتاة ليل، عبلة كامل عملت ده كوميدي بس هما كانوا مصممين ألبس ملابس نوم قلت مش أنا، ردت قالتلي روحي اعملي عملية واقلبي راجل فزعلت".

جدير بالذكر أن وفاء السيد اشتهرت بمشاركتها في عدد كبير الأعمال الفنية، وخاصة تقديم الأدوار الكوميدية، بينها دورها في فيلم "حسن ومرقص" أمام "الزعيم" عادل إمام، والذي كان يقول فيه النجم الكبير جملة "أمورة جانيت"، وكان أحدث ظهور فني لها في مسلسل "ملحمة موسى" بطولة محمد رمضان، والذي عُرض في رمضان 2021.