إيرادات الأحد.. "بحبك" الرابع و"خرجوا ولم يعودوا" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام، هي: "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "خطة مازنجر"، "خرجوا ولم يعودوا"، وحققت أمس الأحد 18 سبتمبر إيرادات وصلت 549 ألفًا و889 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 157 ألفًا و737 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 151 ألفًا و639 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 122 ألفًا و58 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 91 ألفا و896 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفي المركز الخامس فيلم "خطة مازنجر" بعد تحقيقه 17 ألفا و423 جنيها، بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

وحصل على المركز السادس فيلم "الدعوة عامة" محققا 5 آلاف و563 جنيها، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.

وجاء في المركز السابع والأخير فيلم "خرجوا ولم يعودوا" بعد تحقيقه 3 آلاف و573 جنيها، إخراج حسن السيد، بطولة دينا محسن.