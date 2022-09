شكرا لقرائتكم خبر عن فابيان فرانكل قضى 7 أشهر لتمثيل المشهد الحميمى مع ميلى آلكوك فى HOTD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي فابيان فرانكل، صاحب شخصية السير كريستون كول في سلسلة House of the Dragon، عن تحضيراته السابقة لمشهده الحميمي مع النجمة ميلي آلكوك، صاحبة شخصية رينيرا تارجيريان، والذى جمعهما في الحلقة الرابعة من المسلسل.

وقال فرانكل في تصريحاته لمجلة Entertainment Weekly، أنه قضي سبعة أشهر للاستعداد لذلك المشهد الذى لم يتخطي ثواني معدودة لوضعه داخل السرد الدرامي على عكس المشاهد السابقة التي اشتهرت بها الرواية في GOT، والتي كانت تعرض مشاهد حميميه بشكل غير مبرر في السياق الدرامي.



كريستون كول

وفقًا لفرانكل ، فقد أمضى شهورًا في إرسال الرسائل النصية إلى ألكوك ومديرة الحلقة كلير كيلنر حول المشهد ليتسائل عن كيفية عرض المشهد بشكل سلسل، مضيفاً "أتذكر أنني قلت لهم فقط، لا توجد طريقة لنزع الدرع دون مساعدة "، موضحًا أنه كافح من أجل إطالة وقت المشهد مع الاحتفاظ بتوازن شخصيته.

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.