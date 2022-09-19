شكرا لقرائتكم خبر عن The Woman King يفاجئ صناعه ويحصد 19 مليون دولار إيرادات فى عرضه الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم The Woman King خلال العرض الأول له فى دور العرض 19 مليون دولار مع الكثير من التعليقات الإيجابية وهذا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث عرض في 3765 دور عرض، وهذه الإيرادات فاقت توقعات العاملين على الفيلم حيث كانت توقعاتهم ألا يتعدى إيراد العرض الأول 15 مليون دولار وكانت شركة سوني تتوقع ألا يتعدى 12 مليون دولار وهذا فاق ما توقعوه حيث كلف العمل على الفيلم 50 مليون دولار بدون نفقات التسويق له.

ويعد الفيلم من الأفلام الملحمية التاريخية ويروي قصة حقيقة لوحدة من الجماعات الحربية المكونة من النساء في أفريقيا والتي تقوم بحماية مملكة داهومي في غرب أفريقيا وهو من بطولة الممثلة فيولا ديفيس والممثل هيرو فاينز ومن إخراج جينا برنس، وكما كان من المتوقع من الفيلم وفقًا لما جاء على variety أن غالبية الحضور كانوا من الإناث حيث شكلت الإناث 61% من إجمالي بيع التذاكر في من يوم الجمعة وحتى الأحد.

وتفوق فيلم The Woman King في شباك التذاكر بسبب عدم توافر العديد من الأفلام البارزة التي تعرض هذه الفترة بجانب فيلم الرعب Pearl والذي وصل إلى المركز الرابع بحصوله على 3.1 مليون دولار للعرض الأول له من 2934 دور عرض، وهبط فيلم Top Gun: Maverick عن المراكز الخمس الأولى في شباك التذاكر بعد 17 أسبوعًا من طرحه في دور العرض.