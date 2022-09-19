شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الباب الأخضر" آخر كتابات أسامة أنور عكاشة حصريًا على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الرقمية، عن عرض فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز وآخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، حصريًا على شاشتها خلال الفترة المقبلة، ليكون الفيلم من أعمال watch it الأصلية، التي تتيحها المنصة إلى مشتركيها.

وكان الخرج رؤوف عبد العزيز قد أكد لـ"الخليج 365" أن فيلم "الباب الأخضر" أصبح جاهزًا للعرض وذلك بعدما تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، مشيرًا إلى أن الفيلم استغرق منه وقتًا طويلاً سواء في التحضيرات أو التصوير وأنه كان يخطط لذلك بأن يتأنى فيه حتى يخرج بالشكل الذى يناسب تاريخ كاتبه أسامة أنور عكاشة.

فيلم "الباب الأخضر" بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات فى إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبد العزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور حيث رحل دون اتخاذ خطوات إنتاجية فيها.

"الباب الأخضر" يسجل ثانى أفلام watch it الأصلية، بعدما عرضت المنصة أولى أفلامها الأصلية "جدران" يوم 14 يوليو المقبل، وهو بطولة درة نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، وينتمى إلى أفلام الرعب.