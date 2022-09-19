أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل بعد أنباء انفصالها عن تامر حسني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا حول انفصالها عن زوجها.

ونشرت بسمة، الصور، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت خلالها داخل سيارتها مرتدية "كابا".

وترددت خلال الأيام الماضية، أنباءًا حول انفصال بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني بعد أن قامت بإلغاء متابعته على "إنستجرام"، ولم يؤكد الثنائي الانفصال من عدمه حتى الآن .

ويُعرض لتامر حسني حاليا بدور العرض السينمائي، فيلم "بحبك" الذي يُعد أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم.

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".