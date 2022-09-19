فن ومشاهير

ريم البارودي بـ"المايوه" في شرم الشيخ والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا لها، خلال زيارتها لمدينة شرم الشيخ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريم في الصور مرتدية "مايوه" على "مرجيحة" أمام البحر.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :"شرم الشيخ نورت، ريري، والله ملكة، أنت روح قلبي، القمر، الدلع كله يا قمري، قمر في أي مكان وزمان، قمر وجميلة، معشوقتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "نقل عام" الذي طرح في يناير الماضي، بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، دينا، أحمد صيام، نيكول سابا، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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