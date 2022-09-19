ريم البارودي بـ"المايوه" في شرم الشيخ والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا لها، خلال زيارتها لمدينة شرم الشيخ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريم في الصور مرتدية "مايوه" على "مرجيحة" أمام البحر.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :"شرم الشيخ نورت، ريري، والله ملكة، أنت روح قلبي، القمر، الدلع كله يا قمري، قمر في أي مكان وزمان، قمر وجميلة، معشوقتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "نقل عام" الذي طرح في يناير الماضي، بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، دينا، أحمد صيام، نيكول سابا، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.