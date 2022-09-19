"10 أفلام على الهواء".. كيف علق عمرو عرفة على مراسم تشييع جنازة الملكة إليزابيث ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على مراسم تشييع جنازة الملكة إليزابيث، التي رحلت عن عالمنا مساء الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري.

ونشر عرفة، صورا من المراسم، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "لفت نظري جيوش المصورين والمخرجين اللي حطوا الكاميرات في زوايا سينمائية في غاية الجمال والروعة.. امتى عملوا كل ده؟.. ومفيش غلطة، ده ١٠ أفلام على الهواء".

وتودع المملكة المتحدة والعالم، الإثنين، إليزابيث الثانية خلال مراسم جنازة مهيبة في لندن يحضرها رؤساء دول وشخصيات بارزة تكريما لملكة كرست سنين عهدها السبعين لإشراق التاج البريطاني.

ويمثل يوم الإثنين عطلة رسمية في المملكة المتحدة، وهو أكبر تحد أمني لشرطة لندن في تاريخها.

وتحظى الجنازة الرسمية وهي الأولى التي تشهدها العاصمة البريطانية منذ تشييع وينستون تشرشل في 1965، بواحدة من أوسع المتابعات التلفزيونية في التاريخ.

ونُزع التاج الملكي والصولجان من على نعش الملكة إليزابيث الثانية، وجرى إنزال نعشها إلى القبو الملكي في كنيسة سانت جورج.

وستجاور الملكة والدها ووالدتها ورماد شقيقتها داخل "سرداب ملكي" قريب من قبو "فيليب" بكنيسة جورج السادس التذكارية.

ومن بين المدفونين بها: جورج الثالث، جورج الرابع، وويليام الرابع، وجورج الخامس، آخر ملوك هانوفر، إلى جانب الأمير إدوارد، والد الملكة فيكتوريا، والملك هنري الثامن وزوجته، الملكة تشارلوت، وجد الملكة ماري الأمير أدولفوس.