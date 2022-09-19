أسما شريف منير رفقة طليقها وابنتهما في أول يوم دراسة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المذيعة أسما شريف منير جمهورها بصور تجمعها بطليقها محمود سكري وابنتهما "لارا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أسما على الصور: "كل سنة أول يوم مدرسة بيكون إحساس جديد و مختلف، اتعودنا أنا وسكري كل سنة لازم نكون مع لارا أول يوم ده لإنه بيكون مهم أوي في حياة أي طفل، الدعم النفسي ووجودنا جنب أولادنا في يوم زي ده حقيقي مهم جداً وبيفرق معاهم جدا".

وأضافت: "بحبك يا قلبي و يا رب أشوفك أنجح الناس وربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً ويخليكي لباباكي عشان حقيقي هو من أطيب وأحن الناس اللي في الدنيا".

وعلق الفنان شريف منير على الصور: "حبيبة جدو يا ناس، الله أكبر مبروك يا روحي، عقبال ما نوصلك للجامعة، هنيجي معاكي كلنا العيلة كلها، ونجيب مزيكة حسب الله وأنا أرقص بالعصاية قدام باب الجامعة، هنفضحك يا لولي".

أسما شريف منير قدمت مع والدها برنامج عُرض على قناة ON E ، وحمل اسم "أنا وبنتي"، واستضافا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، هنا الزاهد.