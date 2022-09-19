صورة نادرة تجمع تحية كاريوكا بـ سامية جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 20 سبتمبر 1999 رحلت عن عالمنا النجمة الكبيرة تحية كاريوكا، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

النجمة "الاستثنائية" تعتبر من أشهر الراقصات اللاتي مثلن وقدمن أعمالا هامة، ودخلت بعض هذه الأفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

هذه الأفلام هي: "شباب امرأة"، "إحنا التلامذة"، "خلي بالك من زوزو"، "الفتوة"، "أم العروسة".

وفي عام 1951 تزوجت الفنانة الكبيرة من دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة، وكانت الزيجة الخامسة لها والأولى لـ "رشدي".

واستمرت هذه الزيجة 3 سنوات دون أن تثمر عن أبناء، واحتفظ كلاهما بصداقة استمرت حتى رحيل رشدي أباظة عن عالمنا.

وفي عام 1962 تزوج الدنجوان من الراقصة سامية جمال، واستمرت زيجتهما 17 عاما، وتعتبر من أطول الزيجات في الوسط الفني.

وعلى الرغم من وجود خلافات بين تحية كاريوكا وسامية جمال في بداية مشوارها الفني، إلا أن صداقة نشأت بينهما واستمرت حتى رحيل سامية جمال عن عالمنا عام 1994

وفي هذه الصورة تظهر سامية جمال وتحية كاريوكا تعبران الشارع بإطلالات أنيقة وسط أنظار المارة.