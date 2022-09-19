فن ومشاهير

تعرف على موعد عرض فيلم "فضل ونعمة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت شركة "سينرجي" عن موعد عرض فيلم "فضل ونعمة" بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني.

ويعرض فيلم "فضل ونعمة" يوم 5 أكتوبر المقبل بجميع دور العرض السينمائية، ونشرت "سينرجي" الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الحساب الرسمي على البرومو الرسمي للفيلم: "أهم حاجة في العملية السرية، فضل ونعمة يوم 5 أكتوبر بجميع دور العرض".

فيلم "فضل ونعمة"، بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، ياسمينا العبد، محمود حافظ، محمد رمضان، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج طارق الجنايني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا