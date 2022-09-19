تعرف على موعد عرض فيلم "فضل ونعمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت شركة "سينرجي" عن موعد عرض فيلم "فضل ونعمة" بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني.

ويعرض فيلم "فضل ونعمة" يوم 5 أكتوبر المقبل بجميع دور العرض السينمائية، ونشرت "سينرجي" الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الحساب الرسمي على البرومو الرسمي للفيلم: "أهم حاجة في العملية السرية، فضل ونعمة يوم 5 أكتوبر بجميع دور العرض".

فيلم "فضل ونعمة"، بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، ياسمينا العبد، محمود حافظ، محمد رمضان، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج طارق الجنايني.