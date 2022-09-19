خاص| أول تعليق من منظم حفل محمد رمضان بالإسكندرية عن دعوات إلغائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

إلى أين وصلت الاستعدادات لحفل النجم محمد رمضان، المقرر أقامته على شاطىء أليكس أرينا - جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، وهل بالفعل تأثرت بالحملة التي تطالب عبر صفحات موقع فيسبوك بإلغائه؟

محمد رفعت "منظم الحفل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على الجدل المثار، وقال: "الإستعداد لتقديم حفل قوي على مستوى الشعبية الكبيرة التي يحظى النجم محمد رمضان جارية بكل جدية، ولم تتأثر مطلقا بما يروج".

وعن ما يتم تداوله عن أن بيع تذاكر الحفل، لم يتجاوز حدود الـ 20 %، أجاب: "غير صحيح وكاذب تماما، ولم يصدر أي تصريح على لسان المنظمين يشير إلى ذلك، بل أن تذاكر الحفل، حققت مبيعات عالية جدا، وقريبة على نفاذها".

رفعت أضاف: "كل التصاريح اللازمة بالحفل، تم الإنتهاء من الحصول عليها من نقابة المهن الموسيقية".

وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل، دعوات مناهضة للحفل، تحت عنوان "غير مرحب بك"، بعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر".

فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

الفنان محمد رمضان، طرح عبر صفحته في موقع فيسبوك، بوستر الحفل، المقرر إقامته على شاطىء أليكس ارينا - جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر، يوم الجمعة 7 اكتوبر المقبل.

وقسمت الشركة المنظمة تذاكر الحفل، إلى فئتين، وهي 300 جنيه، و 500 جنيه.

من ناحية أخرى، تصدرت أغنية "دوشة" التي طرحها مؤخرا الفنان محمد رمضان، المركز الثاني في قوائم الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، ووصل عدد مشاهداتها عبر قناة شركة روتانا، إلى 5 مليون، وهي من كلمات وألحان فريق الباور العالي.