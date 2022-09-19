هيفاء وهبي أنيقة.. والجمهور يعلق: "أجمل وجه في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وحازت صور الفنانة هيفاء وهبي على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور عل النحو التالي: "أنوثة وسحر ورقة، ما تعدى حدود الحلا أكثر من اللازم، قمرة، عمري الحلوة، أجمل وجه في العالم، أحلى عيون وأجمل عيون، مفيش أحلى من الصباح الذي يبدأ بصورك، يخلص العمر وحبك ما بيخلص".

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

جدير بالذكر أن هيفاء وهبي شاركت في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" الذي يعُرض على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته: أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن، أروى جودة، مصطفى خاطر.