كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - شاركت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصور لها أثناء تواجدها بأحد صالونات التجميل لعمل (نيو لوك) على حد وصفها .
وظهرت فريدة سيف النصر بإطلالة فاجئت متابعيها حيث أطلت بشعر باللون الأشقر المائل للبرتقالي بعد أن اعتاد الجمهور ولسنوات طويلة على شعرها باللون الأسود .
وأشارت فريدة سيف النصر في تعليقها على الصور إلى أن هذا اللون هو لون مبدئي قبل اللون الأخير فقالت : ” ربنا يستر ما تخافوش دى مرحلة سحب اللون الأسود ” .
وتابعت : ” وقصيت شعرى عند العالمى إبراهيم حسن .. حبيت أوريكم وبعد ما أعمل اللون والصبغة الجديدة نيو لوك واعمل شعرى هوريكم ” .
وأضافت الفنانة المصرية : ” متعترضوش دلوقتي مش ده اللون غيرت، أصلى زهقت منى .. وعلى فكرة بدون ميك أب إن كان عاجبكم .. الستات لما بتكبر بتتجنن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تصدم الجمهور بإطلالتها وتعلق : ” الستات لما بتكبر بتتجنن “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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