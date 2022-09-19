فريدة سيف النصر تصدم الجمهور بإطلالتها وتعلق : ” الستات لما بتكبر بتتجنن “

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:54 مساءً - شاركت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصور لها أثناء تواجدها بأحد صالونات التجميل لعمل (نيو لوك) على حد وصفها .

وظهرت فريدة سيف النصر بإطلالة فاجئت متابعيها حيث أطلت بشعر باللون الأشقر المائل للبرتقالي بعد أن اعتاد الجمهور ولسنوات طويلة على شعرها باللون الأسود .

وأشارت فريدة سيف النصر في تعليقها على الصور إلى أن هذا اللون هو لون مبدئي قبل اللون الأخير فقالت : ” ربنا يستر ما تخافوش دى مرحلة سحب اللون الأسود ” .

وتابعت : ” وقصيت شعرى عند العالمى إبراهيم حسن .. حبيت أوريكم وبعد ما أعمل اللون والصبغة الجديدة نيو لوك واعمل شعرى هوريكم ” .

وأضافت الفنانة المصرية : ” متعترضوش دلوقتي مش ده اللون غيرت، أصلى زهقت منى .. وعلى فكرة بدون ميك أب إن كان عاجبكم .. الستات لما بتكبر بتتجنن ” .