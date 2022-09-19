شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد الممثلة ساندرا أوه في جنازة الملكة يدهش المعجبين.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الكاميرات في جنازة الملكة اليزابيث اليوم الإثنين وفدًا دوليًا في كنيسة وستمنستر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وكان هناك وجه مألوف بينهم، وهي الممثلة العالمية ساندرا أوه التي اشتهرت بأدوارها في Killing Eve وGrey's Anatomy، كانت ترتدي الأسود مع شارة كندية مثبتة في الأمام.

فحسب ما نشر موقع bbc تم تكريم الممثلة الكندية الأمريكية، 51 عامًا، بوسام كندا كضابط في يونيو من هذا العام، وبعد مشاهدتها في الجنازة انتقل بعض المعجبين إلى Twitter للتعبير عن دهشتهم، حيث قال أحدهم "هل كنت أنا فقط أم أنني رأيت ساندرا أوه حقًا في جنازة الملكة؟" .



ساندرا أوه



ساندرا أوه في جنازة الملكة اليزابيث

وحصلت أوه على هذا التكريم ثاني أعلى تكريم مدني في كندا على مسيرتها الفنية المليئة بأدوار مسرحية وتلفزيونية وسينمائية لا تُنسى في كندا وخارجها، وهو التكريم الذي تم إنشاؤه في عام 1967 من قبل الملكة ، لتكريم الأشخاص الذين تشكل خدمتهم مجتمعنا ، والذين تشعل ابتكاراتهم خيالنا، وكانت الممثلة جزءًا من موكب حاملي صليب فيكتوريا وجورج كروس وأوامر الفروسية ، جنبًا إلى جنب مع ضباط آخرين من الكومنولث تم ترشيحهم للمشاركة في الخدمة.

ومن بين أعضاء الوفد الكندي الآخر بطل السباحة الأولمبي مارك توكسبري والموسيقي جريجوري تشارلز، وكان الوفد برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو وزوجته صوفي جريجوار ترودو، ووكانت الحاكمة ماري سيمون ، التي عينت أوه في وسام كندا ، حاضرة أيضًا.

وولدت أوه في كندا لأبوين كوريين جنوبيين مهاجرين على مدى عقد من الزمان ، لعبت دور الدكتورة كريستينا يانج في المسلسل الطبي جريز أناتومي ، والتي حصلت على العديد من الجوائز ، بما في ذلك جائزة جولدن جلوب وإيمي.