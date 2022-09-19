شكرا لقرائتكم خبر عن سينما ودراما ومسرح وإذاعة.. 4 أعمال جمعت أحمد فهمى وهنا آخرهم "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك فريق عمل فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد، الذى تنوع ما بين قبرص ومصر بسبب حاجة العمل للتصوير في أماكن كثيرة، ويجمع هذا الفيلم النجم أحمد فهمى بزوجته النجمة هنا الزاهد، وليس هذ العمل هو الأول بينهم ولكنه التعاون الرابع بينهم في مشوارهما الفني.

كانت البداية بين أحمد فهمى وهنا الزاهد من خلال الدراما التليفزيون بمسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن توتا، وغيرهم من الفنانين، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.

واجتمع أحمد فهمى وهنا الزاهد من خلال مسلسل إذاعى بعنوان "عربى إنجليزى" والذى عرض في شهر رمضان، وشارك في بطولة المسلسل كل من عمر عبد العزيز ودعاء رجب، والعمل من تأليف محمد عبد الحميد وإخراج حسين إبراهيم.

والعام الماضى تعاون أحمد فهمى وهنا الزاهد في المسرح، حيث قدم الثنائى مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة" والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركهما في بطولة المسرحية كل من، بيومى فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، أوتاكا، والمسرحية من تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

وأخيرا يتعاون أحمد فهمى وهنا الزاهد في السينما من خلال فيلم "مستر إكس" والذى يواصلان تصويره لطرحه خلال فترة الموسم الشتوى، ويشاركهما في البطولة، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.