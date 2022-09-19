شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فنانًا قدموا شخصية شهريار فى "ألف ليلة وليلة" قبل ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطل النجم ياسر جلال على جمهوره ومحبيه كعادته بمسلسل تليفزيونى جديد، حيث إنه يقدم شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه في شهر رمضان 2023، والذى سيكون بمثابة مفاجأة جديدة لعشاق الدراما.

ومن المعروف أن قصة "ألف ليلة وليلة" وشخصية شهريار تم تقديمها في مجال التمثيل بشكل كثيرًا سواء من خلال السينما أو الدراما أو من خلال الفوازير التي كانت تعرض في شهر رمضان، ومن هذا المنطلق نرصد لكم أبرز من قدموا شخصية شهريار في الأعمال الفنية المصرية.

عبد الرحيم الزرقانى

كانت البداية في الستينات عندما تم تقديم "ألف ليلة وليلة" في الإذاعة المصرية، وجسد شخصية شهريار وقتها الفنان عبد الرحيم الزرقانى، وهو من تأليف طاهر أبو فاشا، وتميز هذا العمل الإذاعى بموسيقى كلاسيكية أصبحت هي الموسيقى الرسمية لأى مشهد يجمع شخصيتى شهريار وشهرزاد في كافة الأعمال.

حسين فهمى

قدم الفنان حسين فهمى شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "ألف ليلة وليلة" عام 1984، وهى نفس القصة المقتبسة من الرواية الخيالية العربية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

يوسف شعبان

قدم الفنان سمير غانم شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "الف ليلة وليلة" عام 1991، وهى نفس القصة المقتبسة من الرواية الخيالية العربية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

سمير غانم

قدم الفنان سمير غانم شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "الف ليلة وليلة" عام 1992، وهى نفس القصة المقتبسة من الرواية الخيالية العربية الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

فاروق الفيشاوى

قدم الفنان فاروق الفيشاوى شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "ألف ليلة وليلة: السندباد" عام 1994، والقصة مقتبسة من الرواية الخيالية العربية الشهيرة والتي تحمل نفس الاسم.

يحيى الفخرانى

قدم الفنان يحيى الفخرانى شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "الف ليلة وليلة: على بابا والأربعين حرامى" عام 1995، وتبدأ الأحداث بشهرزاد تحكي للملك شهريار حكاية علي بابا والأربعين حرامي وكبيرهم شومان، ويعلم على بابا بالصدفة كلمة السر "افتح يا سمسم" التي تفتح باب المغارة التي تضع بها إحدى العصابات كنوزهم وتتوالى الأحداث.

أحمد عبد العزيز

قدم الفنان أحمد عبد العزيز شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "الف ليلى وليلة: فضل الله ووردانة" عام 1996، ويتناول هذا المسلسل قصة فضل الله ووردانة وفراقهما عن بعضهما والمغامرات التي يتعرضون لها حتى اجتماعهم مرة أخرى.

ماجد المصرى

قدم الفنان ماجد المصرى شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "الف ليلة وليلة: ذات الخال" عام 1998، وهو استنادًا من القصة الأسطورية "ألف ليلة وليلة"، ويستعرض العمل ثلاث حكايات أسطورية للأمير شيرين ونورهان من خلال حكايات شهرزاد لشهريار.

محمد رياض

قدم الفنان محمد رياض شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "الف ليلة وليلة: ذات المال"، وهى عن قصة الأمير قمر الزمان مع نورسين في جزيرة النوبهار والتي تقصها شهرزاد على الملك شهريار في جو من الخيال والمغامرات.

محمود قابيل

قدم الفنان محمود قابيل شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "الف ليلة وليلة: ضوء المكان وبدر التمام" عام 2000، حيث يتزوج شهريار من شهرزاد، وتحكي له قصة ضمضام وبدر التمام، حيث يرصد الملك ألماظ مكافأة للعثور على ابنته المختطفة ضوء المكان والزواج منها، وتتوالى الأحداث.

أشرف عبد الباقى

قدم الفنان أشرف عبد الباقى شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "مش الف ليلة وليلة" عام 2010، وتدور أحداثه حول كتاب ألف ليلة وليلة، ولكن بإعادة صياغة للأحداث

شريف منير

قدم الفنان شريف منير شخصية شهريار في مسلسل بعنوان "الف ليلة وليلة" عام 2015، وهى من قلب حكايات كتاب "ألف ليلة وليلة" الشهير.