شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يقدم التعازى لأحمد شيبة فى وفاة شقيقه: الله يصبرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم صابر الرباعى، التعازى للفنان أحمد شيبة لوفاة شقيقه، وكتب صابر عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "خالص التعازى في وفاة شقيق الفنان أحمد شيبة وأدعوا الله الصبر والسلوان لأسرة الفقيد ومحبيه".

صابر الرباعى

كان الفنان أحمد شيبة، شيع جثمان شقيقة الأصغر محمود بمدافن أم كبيبة غرب محافظة الإسكندرية، أول أمس السبت، وسط حضور مئات المشيعين من أهالى الإسكندرية، وأسرته وطالب أحمد شيبة الحضور بالدعاء لشقيقه، قائلا : "ادعوا لأخويا ربنا يرحمه ويسامحه يا رب أسكنه الجنة".

وكان قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاة الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفى إلى رحمة الله تعالى اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان ، إسكندرية القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".