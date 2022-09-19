شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان حملها الرابع.. مقربون من بليك ليفلى وريان رينولدز: نفسها فى ولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الممثلة العالمية بليك ليفلى، مؤخرًا، أنها حامل بطفلها الرابع من زوجها الممثل العالمى ريان رينولدز، ويأمل الزوجان فى إنجاب صبى، حيث أطلقت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، صفارة الإنذار فى هوليوود، يوم الخميس الماضى، عندما أعلنت عن طفلها وهى ترتدى فستان قصير ذهبى رائع عندما حضرت قمة فوربس باور النسائية السنوية العاشرة فى مدينة نيويورك.

بليك وريان، لديهما ثلاثة أطفال معًا، جيمس، سبعة سنوات، واينيز، خمس سنوات، وبيتى، عامين، حسبما نشر موقع "ديلى ميل".



بليك ليفلي وريان رينولدز وأبنائهما

وقال مصدر لـ"US Weekly"، "إنهم يأملون بصبى هذه المرة.. لكن، بالطبع، يريدون فقط طفلًا يتمتع بصحة جيدة، بغض النظر عن الجنس"، وأضاف المصدر المطلع، أن "الزوجين يحبان أن يكونا أبوين، ومستعدان لتوسيع نطاق الأسرة"، كما أشار المصدر إلى أن "التوقيت مثالى لأن جميع أطفالهم يفصلون عامين، لذا فهم يتماشون مع النمط".

والتقى بليك وريان، فى أوائل عام 2010 أثناء العمل فى فيلم Green Lantern، وبدأت المواعدة فى أكتوبر 2011 وتزوجا فى عام 2012، وعن حبها واهتمامها بأطفالها، أوضحت ليفلى، عندما سُئلت كيف تختار أدوارها أثناء محادثة مع Harper's Bazaar: "أعتقد أننى يجب أن أحبه حقًا، لأننى مهووسة بأطفالى فقط".



بليك ليفلي وريان رينولدز

أعلنت الممثلة العالمية بليك ليفلى، عن حملها الرابع من زوجها ريان رينولدز، وذلك خلال حضورها قمة فوربس باور النسائية السنوية العاشرة Forbes Power Women’s فى الجاز فى مركز لينكولن فى مدينة نيويورك، حيث استعرضت الممثلة الشقراء نتوء طفلها فى فستان ذهبى قصير.

وكان قد ظهر كل من الثنائى بليك ليفلى وريان رينولدز من جديد للمرة الأولى منذ فترة طويلة إذ بدا الزوجان السعيدان فى غاية الأناقة معًا، والابتسامة ترتسم على وجههما مثلما ذكر تقرير ديلى ميل خلال تقريره الأخير بشأنهما، مؤكدًا أن الثنائى كان يستمتع بنزهة فى شوارع مدينة نيويورك.

وأضاف التقرير أن الصور التى التقطت لهما جاءت بعدما حرصا على مشاهدة عرض لصديقتهما المغنية تايلور سويفت.