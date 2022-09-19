كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - نشر الصحفي السعودي ” عبد الرزاق البجالي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أشاد من خلالها بأداء الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في إحدى الحفلات التي قدمتها، فكتب قائلا : ” حدثني عن الفن أحدّثك عن أحلام ” .
إلا أن الإعلامي السعودي ” فهد الأحمدي ” اعترض في تعليقه على التغريدة على هذا الأمر مشيرا إلى أن أحلام لن تصبح مثل الفنانة السورية ” أصالة ” فقال : ” لن تصبح أصالة ” .
ومن جانبها علقت أحلام على رد فهد الأحمدي وأكدت على أنها لا ترغب في أن تكون نفسها ولا تقارن أو تشبه أحد .. وقالت في تغريدة لها : ” يا حليلك من قال لك إني أبي أكون أصالة، أنا أحلام وما أبي أكون إلا أحلام ” .
وشن محبي وجمهور الفنانة أحلام هجوما على الإعلامي فهد الأحمدي، واتهمه البعض منهم بأنه يحاول إثارة المشاكل والجدل بين أحلام وأصالة .
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تهاجم إعلامي شهير بعد محاولته الإيقاع بينها وبين أصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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