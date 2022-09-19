أحلام تهاجم إعلامي شهير بعد محاولته الإيقاع بينها وبين أصالة

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - نشر الصحفي السعودي ” عبد الرزاق البجالي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أشاد من خلالها بأداء الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في إحدى الحفلات التي قدمتها، فكتب قائلا : ” حدثني عن الفن أحدّثك عن أحلام ” .

إلا أن الإعلامي السعودي ” فهد الأحمدي ” اعترض في تعليقه على التغريدة على هذا الأمر مشيرا إلى أن أحلام لن تصبح مثل الفنانة السورية ” أصالة ” فقال : ” لن تصبح أصالة ” .

ومن جانبها علقت أحلام على رد فهد الأحمدي وأكدت على أنها لا ترغب في أن تكون نفسها ولا تقارن أو تشبه أحد .. وقالت في تغريدة لها : ” يا حليلك من قال لك إني أبي أكون أصالة، أنا أحلام وما أبي أكون إلا أحلام ” .

وشن محبي وجمهور الفنانة أحلام هجوما على الإعلامي فهد الأحمدي، واتهمه البعض منهم بأنه يحاول إثارة المشاكل والجدل بين أحلام وأصالة .