سيمون ومحمد صبحي يحييان ذكرى وفاة ” جميل راتب ” بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - تحل اليوم التاسع عشر من سبتمبر الذكرى الرابعة على وفاة الفنان المصري ” جميل راتب ” الذي رحل عن عالمنا في عام 2018 عن عمر ناهز ال 92 عاما .

وأحيا الفنان محمد صبحي ذكرى رحيل جميل راتب من خلال منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك تضمن صورا تجمعهما من عدد من الأعمال الفنية التي تشاركا بها .

وكتب محمد صبحي في تعليقه على الصور : ” اليوم مر ٤ سنوات على رحيل حبيبى وأبويا الروحى جميل راتب ” .

وتابع : ” في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ رحلت عنى يا أبا الفضل وتركت ونيس بلا ونيس .. أدعو الله لك دائمًا بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. أفتقدك كثيرًا ” .

كما حرصت الفنانة ” سيمون ” على إحياء ذكرى وفاة جميل راتب، فنشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل من أعمال فنية مختلفة .

وجاء في تعليقها عليها : ” الذكري السنوية .. الأب الروحي لي .. من أجمل من تعاملت معهم .. الله يرحمه الجميل، جميل بجد (جميل راتب) ” .