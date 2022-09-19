كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - تحل اليوم التاسع عشر من سبتمبر الذكرى الرابعة على وفاة الفنان المصري ” جميل راتب ” الذي رحل عن عالمنا في عام 2018 عن عمر ناهز ال 92 عاما .
وأحيا الفنان محمد صبحي ذكرى رحيل جميل راتب من خلال منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك تضمن صورا تجمعهما من عدد من الأعمال الفنية التي تشاركا بها .
وكتب محمد صبحي في تعليقه على الصور : ” اليوم مر ٤ سنوات على رحيل حبيبى وأبويا الروحى جميل راتب ” .
وتابع : ” في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ رحلت عنى يا أبا الفضل وتركت ونيس بلا ونيس .. أدعو الله لك دائمًا بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. أفتقدك كثيرًا ” .
كما حرصت الفنانة ” سيمون ” على إحياء ذكرى وفاة جميل راتب، فنشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل من أعمال فنية مختلفة .
وجاء في تعليقها عليها : ” الذكري السنوية .. الأب الروحي لي .. من أجمل من تعاملت معهم .. الله يرحمه الجميل، جميل بجد (جميل راتب) ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سيمون ومحمد صبحي يحييان ذكرى وفاة ” جميل راتب ” بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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