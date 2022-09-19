شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بكوا على رحيل زوجاتهم فى وداعهن آخرهم خالد زكى وأبرزهم محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاش عدد من الفنانين آلم الفراق والوجع بعد رحيل زوجاتهم، وظهر عليهم كمية التأثر والوجع خلال الجناة ولم يتمالكون دموعهم و أنهاروا خلال الدفنه، وسجلت الكاميرات تعبيرات الحزن على وجوهم لرحيل نصهم الحلو، مسترجعين ذكريات المشوار الطويل الذى مروا به سويا من أول الخطوبة و تفاصيل الزفاف وأول طبخه في بيت الزوجية والعشرة الطيبة التي جمعتهم سويا تحت سقف واحد، حتى موعد الرحيل.

وانهار الفنان خالد زكى بالبكاء أثناء تشييع جنازة زوجته، أمس الأحد بمسجد مصطفى محمود تلك الجنازة التي حضرها بعض زملائه من الوسط الفني والإعلامي وكان منهم عمرو الليثى ومنير مكرم.



خالد زكى

والفنان رشوان توفيق، في 17 يوليو 2019 وخلال دفنه زوجته لم يتمالك نفسه وانهار من البكاء فى الجنازة لحبه الشديد لها لم يترك مجالاً إلا وتحدث عن دورها فى حياته وتحملت معه كل الصعاب.



رشوان توفيق

أما النجم محمد صبحى، في 7 ديسمبر 2016 انهار من البكاء خلال مراسم تشييع زوجته، وبدا عليه التأثر الشديد برحيل شريكة حياته ورفيقة رحلته، وكل عام يحيى ذكرى رحيلها بكلمات كلها افتقاد ووجع وحنين إليها.



محمد صبحى

وفى 29 نوفمبر 2019 لم يتمالك النجم عبد الرحمن أبو زهرة دموعه في تشييع جثمان زوجته وبدت عليه ملامح الحزن والوجع في دفنتها وعزاءها.



عبد الرحمن أبو زهرة

أما في شهر يونيو 2012 انهار النجم الراحل عزت أبو عوف في جنازة زوجته فاطيما، ولم يستطيع تمالك دموعه على رحيل حب حياته، كما انهار من البكاء في العزاء.