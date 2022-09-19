"متنسيش نفسك انتي من الزاوية".. متابع يحرج سمية الخشاب عبر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحرج متابع الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وكتب:" متنسيش نفسك ياسمية انتي من الزاوية".

لترد عليه الفنانة بطريقة ساخرة وتضامن معها الجمهور في الرد على تعليق المتابع.

واعتادت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة جمهورها العديد من الآراء عبر حسابها الخاص على تويتر مؤخرا.

ومن ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، في رمضان 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".