أحدث ظهور لـ إسلام جمال.. والجمهور يعلق: "منور يا عريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شارك الفنان إسلام جمال جمهوره ومتابعيه صور جديدة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع " فيسبوك".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: " إيه الجمال دا، سكر أوي، فين العروسة، ربنا يوفقك يا نجم مصر، أصلي، العريس الغالي، منور يا عريس المتألق، هو في قمر كده ياربي، وماله ما إنت عريس بقي، شهر العسل ده، ما شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان إسلام جمال مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة: خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدي، نور النبوي، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول "بليغ أبوالهنا" الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ