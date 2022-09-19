في ذكرى وفاته.. ما هي وصية جميل راتب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنان القدير جميل راتب، إذ رحل عن عالمنا في 19 سبتمبر 2018.

وكشف هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب عن وصيته الأخيرة قبل وفاته، وأكد "التهامي" أن الراحل جميل راتب أوصى بأن لا يقام له عزاء على أن تقام صلاة الجنازة فقط، ويقتصر تلقي العزاء في المقابر فقط.

شارك الفنان الكبير جميل راتب فيما يقرب من 170 عمًلا بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أشهر أعماله التلفزيونية: "يوميات ونيس، التوأم، السرايا، كلمات، عائلة شمس، وجه القمر، الأصدقاء، فارس بلا جواد، القاهرة ترحب بكم، حارة اليهود، تماسيح النيل، بالحجم العائلي".

ومن أشهر أعماله السينمائية: "ليلة البيبي دول، الأولة في الغرام، تيمور وشفيقة، حفار البحر، من نظرة عين، رحلة حب، جمال عبد الناصر، عفاريت الأسفلت".