الخيل خير".. أحدث ظهور للفنان باسم سمرة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شارك الفنان باسم سمرة جمهوره ومتابعيه صورا جديدة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلق سمرة على الصور قائلا: "الخيل خير"، بينما انهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحسن ممثل في مصر، حبيبي يا فنان، صباح الجمال، صباح الورد، الراجل الجدع، برنس مصر، كل التحية والتقدير وأتمنى لك التوفيق، الخيل عز، عم الناس كلها"

يذكر أن آخر أعمال الفنان باسم سمرة فيلم "عمهم"، وعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى.

فيلم "عمهم" بطولة: محمد عادل إمام، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، أيتن عامر، أحمد خالد صالح، ومن تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي